مطاردة مثيرة بين الشرطة الألمانية وسائق سيارة تنتهي باصطدام عنيف

المصدر: بيترسهاغن(ألمانيا) - د. ب. أ

انتهت مطاردة بين الشرطة الألمانية وأحد قائدي السيارات ليلة أمس باصطدام السيارة بشكل عنيف بجدار منزل في احدى أحياء العاصمة برلين.

وذكرت الشرطة اليوم، أن أفرادا في سيارة دورية عند إحدى محطات البنزين طلبوا إلى سائق السيارة إبراز أوراقه، لكنه بدلا من ذلك سار بالسيارة مسرعا حتى أن أحد أفراد الشرطة تمكن بالكاد من إنقاذ نفسه من الوقوع تحت عجلات السيارة.

وخلال المطاردة، اصطدم السائق بسيارة رابضة وتجاوز أكثر من إشارة مرور حمراء، وقد تمكن في البداية من سبق الشرطة، لكن سيره بسرعة مفرطة أدى به إلى الاصطدام أولا بعامود إشارة ثم جدار منزل.

ورغم ذلك، خرج الرجل من سيارته المحطمة وواصل هروبه عدوا قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، وتم نقله إلى مستشفى السجن حيث كان يعاني إصابات في الرأس والساق، إذ أنه تحت الحبس الاحتياطي.

وعثرت الشرطة داخل السيارة على عدة أوعية تحتوي على "كوكايين" و"قنب".

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