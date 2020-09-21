مصر تكتشف 27 تابوتا ترجع إلى أكثر من 2500 عام

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت وزارة السياحة والآثار المصرية إن علماء الآثار اكتشفوا 27 تابوتا خشبيا في منطقة سقارة الأثرية، وهي منطقة دفن تضم أيضا واحدا من أقدم الأهرامات في العالم.

وأضافت الوزارة في بيان أن التوابيت الخشبية مطلية بزخارف ملونة ومغطاة بالحروف الهيروغليفية وعثر عليها مكدسة في بئري دفن.

وتابعت الوزارة قائلة إن التوابيت لم تُفتح بعد.

ويشار الى أن سقارة من مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

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