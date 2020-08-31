وفاة الرئيس الهندي السابق براناب موكرجي بعد إصابته بـ«كورونا»

المصدر: نيودلهي - وكالات

توفى الرئيس الهندي السابق براناب كومار موكرجي اليوم الاثنين عن عمر يناهز 84 عاما بعد أسابيع من إعلان إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرته شبكة «أن دي تي في» الهندية.

وكان موكرجي قد خضع لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية في المخ مطلع أغسطس

وأمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج، حيث كانت حالته حرجة بعد الخضوع للعملية بحسب الإذاعة الهندية.

ونعى الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، الفقيد عبر حسابه في «تويتر»، قائلاً: «إن وفاته نهاية عصر.. إنه كان عملاقا للحياة العامة، وخدم أمن الهند كحكيم».

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