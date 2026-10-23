ذياب بن محمد بن زايد يترأس وفد دولة الإمارات في قمة «NDTV» العالمية 2026 في نيودلهي

ترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وفد دولة الإمارات المشارك في قمة NDTV العالمية 2026 التي انعقدت في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي.

ورافق سموه وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة سعيد بن مبارك الهاجري، وسفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند عبدالله سيف النعيمي، وعدد من كبار مسؤولي الدولة.

وألقى وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، كلمة دولة الإمارات خلال أعمال القمة، بعنوان «الهند ودولة الإمارات: بناء الشراكات في خليجٍ يتغيّر».

واختُتم اليوم الأول بكلمة ألقاها رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، بعنوان «عالم بين نظامين».

وتُعد القمة، التي تنظمها شبكة NDTV الإعلامية الهندية، منصة دولية تجمع نخبة من القادة وصنّاع السياسات والخبراء الاقتصاديين ورواد الأعمال والمفكرين، لبحث أبرز التطورات والتحديات العالمية.

وناقشت القمة، التي عُقدت هذا العام تحت شعار «عالم بين نظامين»، تحولات النظام الدولي، وتغيّر التحالفات وموازين القوى، ومستقبل الاقتصاد العالمي، إلى جانب التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن، إضافةً إلى الدور المتنامي لجمهورية الهند على الساحة الدولية.