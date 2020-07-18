فيديو «فلويد» يتكرر في لندن.. ضابط شرطة يضغط بركبته على عنق رجل أسود

المصدر: لندن - وكالات

جرى إيقاف ضابط شرطة في العاصمة البريطانية لندن عن العمل،الجمعة، بعد ظهور لقطات له وهو يضغط بركبته على عنق رجل أسود أثناء اعتقاله.

وذكرت الشرطة البريطانية «سكوتلانديارد» فى بيان أن القضية تحقق فيها الآن «المكتب المستقل لسلوك الشرطة».

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي اثنين من ضباط الشرطة وهما يحتجزان بالقوة رجلاً مكبل اليدين وملقى على الأرض بالقوة.

وكان أحد الضابطين يضغط بركبته على وجه الرجل، الذي كان يصرخ«ابتعد عن عنقي»، مرات عدة.

وتدخل المارة فى منطقة أيسلنغتون بوسط لندن وطالبوا رجلي الشرطة لإطلاق سراح الرجل.

ووصف نائب مفوض شرطة متروبوليتان ستيف هاوس الفيديو بأنه «مزعج للغاية»، مؤكدًا أن «بعض الإجراءات المستخدمة... لا يتم تدريسها خلال تدريب الشرطة».

وأضاف في بيان «تم توقيف شرطي عن العمل وإعفاء آخر من الخدمة الميدانية لكنه لم يوقف عن العمل في الوقت الراهن».

وتم احتجاز الرجل الذي قام طبيب بفحصه، في مركز الشرطة بعد توقيفه مساء الخميس بتهمة المشاجرة وحيازة سلاح هجومي، بحسب الشرطة.

ويذكر هذا التوقيف بما حدث مع الأميركي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد، الذي أدى مقتله في نهاية مايو خنقا في مدينة مينيابوليس بعد أن وضع شرطي أبيض ركبته على رقبته، إلى موجة احتجاجات مناهضة للعنصرية قادتها حركة «حياة السود مهمة» في الولايات المتحدة، وانتقلت إلى العديد من مدن الأوروبية.

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