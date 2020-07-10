روسيا تتجاوز حاجز الـ 11 ألف وفاة بفيروس «كورونا»

المصدر: موسكو - وام

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا حاجز الـ11 ألف حالة بعد تسجيل 174 حالة جديدة خلال يوم واحد ليبلغ العدد الإجمالي 11017 حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 6635 إصابة مقارنة بـ 6509 في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 713936 حالة (ما يمثل ارتفاعا بـ0.9% منذ أمس) بالإضافة إلى شفاء 7752 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع المتعافين 489068 شخصا.

وسجلت في العاصمة موسكو منذ أمس 28 وفاة و637 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في المدينة إلى 228 ألف إصابة، منها 4087 حالة وفاة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news