صاحب "الصورة الشهيرة".. نجا من هجمات 11 سبتمبر ومات بـ"كورونا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

من الصور المشهورة التي وثقت لحظة هجوم 11 سبتمبر كانت لرجل يدعى ستيفن كوبر، هذه الصورة ظهرت على أغلفة المجلات ونشرتها الصحف والمواقع الإلكترونية وشاهدها الناس حول العالم.

كوبر الذي يظهر في الصورة مرتدياً قميصاً أسود ويحمل مغلفا بيده، توفي بفيروس كورونا في مارس الماضي في فلوريدا عن عمر ناهز 78 عاماً، حسب ما أفادت به عائلته، وفق وسائل إعلام أميركية.

وقالت جانيت راشز زوجته إن صورة كوبر، التي وثقت لحظة الذعر أثناء الهجوم على برجي التجارة العالمية، حيث كان يقوم حينها بإيصال أوراق ووثائق دبلوماسية في مانهاتن عندما كان شرطي يصرخ من بعيد يطلب منهم الهرب من المكان.

ورغم انتشار الصورة في جميع وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة، إلا أن كوبر لم يكن يعلم أنه قد تم تصويره وهو يركض بعيدا عن الحطام والدخان الذي يظهر في خلفية الصورة، وكم كان قريبا منه إلا بعد أسبوعين من الحادثة.

وأشارت راشز إلى أن هذه الحادثة كانت مؤثرة جدا في حياته، حيث أنه كان يحتفظ بالصورة في محفظته ويريها لكل من يقابلهم.

الصورة الشهيرة كانت قد التقطتها مصورة وكالة أسوشيتد برس سوزان بلونكيت، التي وثقت الحدث وقابلت عددا من الذين صورتهم بعد الحادثة، ولكنها لم تلتق كوبر وفق ما قالت لـ"سي إن إن".

وكوبر أحد الضحايا الذين نجوا من هجمات 11 سبتمبر، ولكن قتله فيروس كورونا المستجد، وهو واحد من بين 132 ألف شخص توفوا في الولايات المتحدة بهذا الفيروس، الذي أصاب قرابة 3 ملايين شخص حتى الآن داخل أميركا، وقرابة 11.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

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