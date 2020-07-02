الصدارة للمصريين.. أكثر من 100 ألف مقيم غادروا الكويت

المصدر: متابعات - سمير سعيد

كشفت إحصائية أعدتها صحيفة "القبس" الكويتية، استناداً إلى جداول رحلات المغادرة التابعة للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن إجمالي عدد المقيمين الذين غادروا البلاد بناء على رغبتهم أو ممن تم ترحيلهم خلال الشهر الجاري، والذين يمثلون 27 جالية عربية وأجنبية، بلغ 102623 مقيماً على متن نحو 590 رحلة جوية مغادرة انطلقت من 31 مايو الماضي وحتى نهاية يونيو.

وحسب الإحصائية فإن الجالية المصرية كانت أعلى الجاليات التي غادرت الكويت خلال يونيو من ناحية العدد والرحلات الجوية، حيث بلغ عدد المغادرين نحو 49986، أي ما يقارب الـ 50 ألف مصري، على متن 293 رحلة جوية، بما يعادل 49% من الحصة التشغيلية للمغادرين من مطار الكويت، حيث تنوعت وجهات السفر إلى كل من القاهرة وأسيوط وسوهاج والإسكندرية.

وجاءت الجالية الهندية في المركز الثاني بعدد رحلات بلغ 185 رحلة مغادرة على متنها نحو 30633 راكباً من الجنسية الهندية بما يمثل 30% من إجمالي المغادرين، الذين تنوعت وجهات سفرهم إلى دلهي وجايا ولاكناو ومدراس.

ويبلغ إجمالي المغادرين إلى إيران 2500 إيراني على متن 11 رحلة، في حين غادر من الجالية البنغلادشية 2022 راكباً على متن 7 رحلات، ومن الجالية النيبالية 2113 على متن 15 رحلة، بينما بلغ إجمالي المغادرين إلى أثيوبيا 1386 راكباً على متن 10 رحلات، تلاها السودان وباكستان، حيث بلغ إجمالي المغادرين لكل منهما 725 راكباً على متن 4 رحلات.

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