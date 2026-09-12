«قطارات الاتحاد»: لا تعويض للمسافر في حال تفويت الرحلة

أكدت «قطارات الاتحاد» أنه في حال فوّت المسافر رحلة القطار في إحدى محطات الرحلة لسبب لا يعود مباشرة إليها، فلن يتوافر أي استرداد أو تعويض، ناصحة المسافرين بالوصول إلى المحطة قبل موعد مغادرة القطار المحدد بـ20 دقيقة على الأقل كيلا تفوتهم الرحلة.

وذكرت الشركة ضمن «ميثاق المسافر» الذي اطلعت «الإمارات اليوم» عليه، أن بوابات الصعود تغلق قبل موعد المغادرة المحدد بدقيقتين. وبعد ذلك، لن يُسمح للمسافرين بالدخول إلى الرصيف.

وشددت على أنه يجب على المسافرين الوصول إلى محطة الانطلاق قبل موعد المغادرة المحدد بوقت كافٍ، ولا تضمن «قطارات الاتحاد» تمكين المسافر من الصعود إلى القطار إذا وصل بعد وقت الإغلاق، كما أنها غير ملزمة بتأخير القطار.

ونبهت إلى أنه إذا لم يسافر الشخص ولم يلغِ تذكرته قبل موعد المغادرة المحدد، فيعتبر ذلك «عدم حضور»، وفي هذه الحالة، لن تكون التذكرة صالحة للسفر، ولن يكون الاسترداد متاحاً.

ودعت المسافرين عند الوصول إلى محطة الانطلاق، إلى متابعة شاشات المغادرة و/أو الاستماع إلى الإعلانات لمعرفة موعد المغادرة المحدد، ورقم الرصيف، ووقت الوصول المتوقع، والتوجه إلى الرصيف الصحيح في الوقت المناسب.

وأكدت أنها لا تتحمّل المسؤولية عن أي تبعات أو أضرار يتعرض لها المسافر نتيجة التوجه إلى محطة غير صحيحة، أو النزول في محطة غير صحيحة، أو الصعود إلى قطار غير صحيح. كما أنها لا تتحمّل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة أو تأخير أو إزعاج ينتج عن خدمات الأطراف الأخرى أو الخدمات التي تخضع لشروط وأحكام منفصلة.

ودعت المسافرين إلى الاطلاع على الشروط والأحكام المطبقة على الخدمات.

كما نبهت إلى أن بوابات الصعود تفتح قبل موعد مغادرة القطار المحدد، ويمكن للمسافرين بعد المرور عبرها، الوصول إلى الرصيف وصعود القطار في أي وقت قبل موعد المغادرة.

وقالت إنه في حال تأثر الرحلة أو تأخرها، ستبلغ المسافرين بالمستجدات، وتساعد في تسهيل رحلتهم، وتقديم حلول عادلة، حيث يبلغ المسافر فوراً عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية و«واتس أب»، إضافة إلى شاشات المحطات وشاشات القطار والإعلانات في المحطات. وإذا تأخر موعد المغادرة المحدد للقطار لمدة 30 دقيقة أو أكثر، يحق للمسافر عدم السفر، واختيار إعادة الحجز على رحلة بديلة أو استرداد قيمة التذكرة. وإذا تم إلغاء الرحلة ستوفر الشركة للمسافر خيار إعادة الحجز على رحلة بديلة، أو خيار نقل بديل. وإذا تأثرت الرحلة بعد صعود المسافر إلى القطار، فستحرص على توصيله إلى وجهته النهائية دون أي كلفة إضافية، ومساعدته على مواصلة رحلته أو توفير حل بديل، وفقاً لما أوردته في الميثاق.

أقرب رحلة

أفادت شركة قطارات الاتحاد بأنه في حال فات المسافر رحلة الربط بين القطارات بسبب حدوث تأخير من جانبها، فإنها ستعيد حجزه على أقرب رحلة متاحة دون أي رسوم إضافية.

وأكدت أن هذا الالتزام لا يشمل رحلات الربط مع خدمات النقل التابعة لشركات أخرى، مثل مترو دبي، أو حافلات قطارات الاتحاد في أبوظبي، أو سيارات الأجرة، أو مواقف السيارات، بما فيها تلك الموجودة في محطاتها، أو أي مشغلين آخرين، موصية بتخصيص وقت كافٍ عند الانتقال إلى خدمات نقل أخرى.

كما أكدت أنه يمكن للمسافر في حال حدوث تأخير كبير أو إلغاء رحلة الذهاب من جانب «قطارات الاتحاد»، طلب إعادة حجز مجانية لرحلة الربط أو رحلة العودة، لذلك الاتجاه من الرحلة.