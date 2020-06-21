استطلاع: رئيس فرنسا يتخلف عن رئيس وزرائه من حيث الشعبية

المصدر: باريس - د. ب.أ

أكد استطلاع رأي نشر اليوم الأحد أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت مقارنة بشعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب، قبل إجراء إصلاح حكومي محتمل بعد الانتخابات البلدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه في يونيو، انخفضت شعبية ماكرون إلى 38% مقارنه بـ 39% قبل شهر واحد، بينما ارتفعت شعبية فيليب أربع نقاط مئوية إلى 50%، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة إيفوب لاستطلاعات الرأي لصالح صحيفة جورنال دو ديمانش.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «BVA» أن فيليب قد اكتسب شعبية خلال أزمة وباء كورونا، حيث قال 54% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يثقون به، مقابل 38% أعربوا عن ثقتهم في ماكرون.

كما ذكرت «BVA» أنه على مدى الشهرين الماضيين، اتسع الفارق بين السياسيين إلى 16 نقطة مئوية بعد أن كان 3 نقاط فقط.

وجددت هذه الاستطلاعات التكهنات بأن ماكرون، بحثا عن زخم جديد قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2022، يمكن أن يتخلص من فيليب، الذي تحدث بانتظام على شاشة التلفزيون الوطني حول المخاطر وإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وفي استطلاع لمؤسسة BVA يوم الجمعة، قال 60% من المشاركين إنهم لا يريدون أن يغير ماكرون رئيس الوزراء.

وسوف تعقد فرنسا الجولة الثانية والأخيرة من انتخاباتها البلدية يوم 28 يونيو. وقد عقدت الجولة الأولى في مارس، قبل فترة وجيزة من الإغلاق بسبب كورونا.

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