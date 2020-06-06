"حفل زفاف" يرفع عدد الإصابات بكورونا في إيران

المصدر: طهران - رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن حفل زفاف ساهم في ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنه أصر على أن بلاده ليس أمامها خيار سوى أن تبقي اقتصادها مفتوحا رغم تحذيرات من موجة ثانية من التفشي.

وسجلت إيران، التي خففت تدريجيا إجراءات العزل العام منذ منتصف أبريل الماضي، ارتفاعا حادا في عدد الإصابات اليومية في الأيام الماضية. وكان العدد المسجل يوم الخميس وهو 3574 أعلى عدد إصابات يومية منذ فبراير الماضي عند ظهور التفشي للمرة الأولى.

وقال روحاني للتلفزيون الرسمي الإيراني: «في موقع واحد.. شهدنا ذروة في هذه الجائحة وكان المصدر حفل زفاف تسبب في مشكلات لمواطنين وطواقم طبية وخسائر للاقتصاد وللنظام الصحي في البلاد». ولم يذكر متى وأين أقيم ذلك الزفاف.

لكن عدد حالات الإصابة الجديدة تراجع إلى 2886 أمس الجمعة مما رفع الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 167 ألفا وما يزيد عن ثمانية آلاف وفاة.

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