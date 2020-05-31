رئيس الوزراء الأسترالي يطلق دبلوماسية «السامبوسا» بين بلاده والهند

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن ذي تايمز أوف إنديا

رئيس وزراء استراليا، سكوت موريسون، معروف بإجادته الطهي، حيث استعرض اليوم مهاراته هذه في وسائل التواصل الاجتماعي عندما عرض سامبوسا هندية طبخها لغدائة بالخضار ووضع بجانبها صلصة المانجو.

وقال إنه «كان يود مشاركتها» مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، حيث أن الاثنان نباتيان.

وقال مودي ردا على تغريدة موريسون أن البلدين مرتبطان بالمحيط الهندي وبـ«السامبوسا الهندية» وأضاف مودي «يبدو أن سامبوسا موريسون شهية» وانه «سينضم إليه لتناول السامبوسا بمجرد أن يزول خطر فيروس كورونا».

وحيث وصف المراقبون هذه الدعوة بدبلوماسية السامبوسا يبدو أن الوقت مناسب لرئيس الوزراء لاستعراض دبلوماسيته، أو بالأحرى«سامبوسته» أمام مودي، حيث من المقرر أن يعقد الزعيمان محادثات ثنائية ويناقشا استجابة الدول لوباء كورونا خلال القمة الافتراضية الأولى لزعماء أستراليا والهند في 4 يونيو.

ويقول موريسون أن القمة الافتراضية ستعمق«علاقاتنا القائمة القوية.» وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء قبيل المحادثات يوم الخميس، «إنه مع التصميم المشترك لكلا البلدين، ليس هناك شك في أن شراكتنا ستستمر في الانتقال من قوة إلى قوة.»

وموريسون مشهور بوصفاته الرائعة، ففي أبريل الماضي شارك على صفحته في «فيس بوك» صورة وهو في مطبخه في كانبيرا ومعلقا«لقد درجت منذ وقت طويل على إعداد الكاري للعائلة، أما الآن فقد أمضيت بعض الوقت بعد ظهر اليوم في إعداد لحم البقر المتبل وسوف يكون عشاءنا ليلة الغد».

وكشف أن الوصفة التي استخدمها كانت مزيجًا من وصفة لحم البقر الكلاسيكي «رينداغ»

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news