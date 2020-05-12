بالفيديو.. رئيس بولندا يغني "راب" لمحاربة فيروس كورونا

المصدر: وارسو - أ ف ب

سجل الرئيس البولندي أندري دودا أغنية "راب" في إطار تحد، لمساعدة الطواقم الطبية التي تتصدى لفيروس كورونا المستجد، على ما أظهر فيديو نشر عبر الإنترنت.

وقد شارك الرئيس البولندي في "#Hot16Challenge2" وهو تحد أطلقه مغنو راب بولنديون يقوم على كتابة وتسجيل ست عشرة جملة راب من اختيار المشارك ثم دفع مبلغ من المال لمساعدة أفراد الطواقم الطبية المنخرطين في المعركة ضد الفيروس.

واختار الرئيس البولندي المرشح لولاية ثانية، كلمات شاعرية لم يكشف مصدرها جاء في بعض منها: "هم لا يسألونك عن اسمك بل يكافحون ضد طيف ضباب خفي، هم نحن ونحن هم، فلنردد جميعا: المجد لأصحاب أيادي المنقذين هؤلاء".

واختار دودا بدوره أشخاصا آخرين ليقوموا بالتحدي بعده، بينهم رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي.

وأتاح هذا التحدي الذي شارك فيه فنانون كثر إضافة إلى أمين المظالم البولندي آدم بودنار، جمع أكثر من مليون زلوتي (239 ألف دولار).

وقد شوهد فيديو الرئيس البولندي أكثر من 3.5 ملايين مرة حتى اليوم الثلاثاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news