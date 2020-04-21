طفل معاق في السادسة يجمع 70 ألف جنيه إسترليني لمصابي "كورونا"

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن "التايمز"

يبدو أن الكابتن توم مور قد ألهم آخرين، بعد أن جمع مبلغا كبيرا لصالح هيئة الصحة البريطانية لمساعدتها على عملها في معالجة الحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد".

وقد بدأ الطفل البريطاني فرانك ميلز، بالفعل، في جمع التبرعات وقد وصل المبلغ إلى 70 ألف جنيه استرليني، لحد الآن. والطفل المُعاق بسبب عيب خلقي في العمود الفقري، يمشي على خطى الكابتن توم، من خلال المشي عشرة أمتار، في اليوم، بعد أن ألهمه الكابتن توم، باستخدام إطار المشي الخاص به. وبدأ الصبي البالغ من العمر 6 سنوات، المشي منذ 18 شهرا، وتكافح عائلته لتشجيعه على التحرك لمسافات قصيرة باستخدام إطاره.

ومع ذلك، بعد أن رأى فرانك الكابتن توم- الجندي في الحرب العالمية الثانية والبالغ من العمر 99 عاماً، والذي جمع أكثر من 27.5 مليون جنيه إسترليني لصالح هيئة الصحة البريطانية، باستخدام إطار المشي لإكمال 100 دورة في حديقته في "بيدفوردشير"، أخبر الطفل أسرته، "أريد القيام بذلك."

وحدد فرانك، في البداية، 99 جنيهًا إسترلينيًا لصالح الهيئة، كهدف يمكن تحقيقه، لكنه تجاوز 70 ألف جنيه، لحد الآن. وقالت والدته جانيت ميلز "عندما رأى فرانك الكابتن توم وإطاره للمشي، قال "أريد أن أفعل ذلك"،" متابعة، "لذا أخرجنا إطار المشي، وحدد أخوه الكبير المسافة وقام بذلك للتو."

متابعة، وبينما كان يفعل ذلك صاح أمام أحد جيراننا، "أريد جمع 99 جنيهًا إسترلينياً".

أما والده، توني، فيقول، "كان الناس كرماء للغاية، خاصة في وقت يعاني فيه الناس مالياً. إنه يعيد إيمانك بالإنسانية ". وقد ألهمت جهود الكابتن مور الأخرى لجمع التبرعات، الكثيرين في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق، حددت وين بيج، البالغة من العمر 99 عامًا، هدفا بالمشي 100 مرة في الممر المعتاد، قبل عيد ميلادها المائة، الأسبوع المقبل، لجمع أموال لخدمة الإسعاف.

وقالت بايج، "كانت هيئة الصحة العامة جيدة جدا بالنسبة لي طوال حياتي وأردت أن أعيد شيئًا ما." وكانت المُسنة، التي كانت تدير مخبزًا إلى جانب زوجها الراحل، في ميدلتون، بالقرب من روتشديل، تنوي تنظيم حفلة عيد ميلاد كبيرة، بحضور العائلة والأصدقاء، قبل أن يدمر "كورونا" خططها.

وقالت إن المشاركة في التحدي الخيري ساعدتها على البقاء على تواصل مع أحبائها وعوضت خيبة الأمل.

إلى ذلك، اقتربت بيج بالفعل من الوصول إلى هدفها لجمع التبرعات وهو 6 آلاف جنيه إسترليني.