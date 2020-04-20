وزير فرنسي: ما بعد «كورونا» قد يكون «أسوأ»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الاثنين، أن وباء كوفيد-19 يفاقم «الانقسامات» العالمية والخصومة الصينية الأميركية، ويُضعف في نهاية المطاف التعددية الدولية.

وقال في مقابلة مع صحيفة «لو موند»، نُشرت الاثنين «أخشى أن يصبح عالم ما بعد (الوباء) مشابهاً كثيراً لعالم ما قبله، لكن أسوأ».

وأضاف: «يبدو لي أننا نشهد تفاقم الانقسامات التي تقوّض النظام العالمي منذ سنوات. الوباء يمثّل استمرارية الصراع بين القوى من خلال وسائل أخرى».

وعّلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب خصوصاً المساهمة المالية الأميركية في منظمة الصحة العالمية التي يتّهمها بأنها منحازة إلى الصين منشأ كوفيد-19، في خضمّ أزمة الوباء العالمي.