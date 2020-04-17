«كورونا» يهدد بحرمان فرنسا من الاحتفال بعيدها الوطني

المصدر: باريس - رويترز

قالت وزيرة الدولة الفرنسية للدفاع جينفييف داريوسيك اليوم الجمعة إن فرنسا ستتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت ستمضي قدما في احتفالات يوم الباستيل العسكرية السنوية عندما تظهر مؤشرات واضحة عن وضع وباء فيروس كورونا.

وتفرض فرنسا عزلا عاما في أنحاء البلاد حتى 11 مايو لكن الحكومة قالت إنها لن تسمح بتجمعات عامة حتى يوليو على الأقل.

وقالت الوزيرة «بالنسبة ليوم 14 يوليو...لم يتم اتخاذ قرار في هذه المرحلة...تطور الوضع الصحي سيحدد القرار».

ويسير آلاف من الرجال والنساء من الجيش والبحرية وسلاح الطيران في شارع الشانزليزيه بباريس وفي مناطق أخرى بفرنسا في عروض يوم الباستيل وهو العيد الوطني للبلاد.

