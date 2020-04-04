زوجان في الهند يسميان توأمهما "كورونا" و"كوفيد"

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أطلق زوجان في ولاية "تشاتيسجاره" وسط الهند اسم"كورونا" و"كوفيد" على توأمهما حديث الولادة، وسط إغلاق كامل في مختلف أنحاء البلاد بسبب جائحة كورونا.

وولد التوأم وهما ذكر وأنثى في مستشفى حكومي في مدينة رايبور، عاصمة الولاية في 27 مارس، بعد يومين من سريان الإغلاق الكامل، الذي عرقل الحياة اليومية.

وقال الزوجان، في مقابلة هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم السبت، إن الاسمين يذكرهما بالصعوبات التي واجهها الاثنان قبل ولادة التوأم في المستشفى.

وقالت بريتي فيرما (27 عاما) وهي والدة التوأمين أنهما لم يجدا أي مساعدة، حيث أن أفراد أسرتيهما لم يتمكوا من الوصول إلى مدينة رايبور بسبب الإغلاق الكامل.



وأضافت: "مع توقف حركة المركبات، وصلنا إلى المستشفى في وقت متأخر ليلا بعد الكثير من المعاناة، ومنذ حدوث الولادة بعد تلك الصعوبات، كنا نريد أن يتم تذكر الاسمين ويكونا فريدين".

وقال الأب، فيناي فيرما: "إلى جانب أن الاسمين جميلان، حيث أن كورونا تعني تاجا باللغة اللاتينية، نريد أيضا إنهاء المخاوف المتعلقة بالاسمين ويركز الشعب على النظافة والعناية الصحية "

وتشهد الهند إغلاقا كاملا يستمر ثلاثة أسابيع حتى 14 إبريل وتوقفت خدمات النقل العام مع أوامر صارمة بالبقاء في المنزل لسكان الهند وعددهم 1.3 مليار نسمة.



وارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في الهند إلى ثلاثة آلاف تقريبا، بينما بلغ عدد الوفيات 68 حالة.