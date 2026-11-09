بعد عرضه منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على دانا وايت.. ترامب يعلّق: كنت أمزح فقط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن اقتراحه تعيين دانا وايت رئيس بطولة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة، ناطقاً باسم البيت الأبيض، كان مجرد مزحة.

وصرّح ترامب لصحافيين على مدرّج المطار الذي يحمل اسمه في ولاية فلوريدا "كنت أمزح فقط، لكن دانا أحب هذه الفكرة".

وكان قد كتب ترامب على منصته تروث سوشال، مساء السبت: "يسرني الإعلان أن العظيم دانا وايت، وهو مقاتل ومحارب شرس، عُرض عليه منصب (الناطق)"، موضحاً أن وايت البالغ 57 عاماً لم يقبل المنصب حتى الآن.

وأضاف: "دانا، رجاء اقبل هذا المنصب!"، الذي شغر بمغادرة كيتي زاكارايا في 16 أكتوبر بعد أقل من أسبوع على تعيينها.

وتابع ترامب: "نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للدفاع عنا ضد اليسار المعتوه"، وذلك بعد أيام من الهزيمة المدوية التي مني بها حزبه الجمهوري أمام المعارضة الديموقراطية في انتخابات منتصف الولاية.