مصر تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع المتعافين لـ 21

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم الجمعة إنها سجلت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 93 حالة.

وقالت الوزارة إن مصر سجلت في السابق حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا، لسائح ألماني وسيدة مصرية عمرها 60 عاما.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تشمل خمسة مصريين وثمانية أجانب.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة، عن خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، أن الحالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، لشخص أجنبي.

وأشار مجاهد، إلى تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلي سلبية من 27 إلى 32 حالة.

وكشف مجاهد، عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل.