4923 وفاة وأكثر من 131,460 إصابة حصيلة "وباء كورونا" في العالم

المصدر: عواصم -وام

توفي 4923 شخصا على الأقل بسبب فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في ديسمبر الماضي وأصيب أكثر من 131,460 إصابة في 116 بلدا ومنطقة منذ بداية الوباء.

وسجل في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية 357 وفاة و7360 إصابة جديدة.

وكانت إيطاليا من الدول الأعلى في عدد وفيات خلال 24 ساعة حيث سجل وفاة "189 حالة جديدة" تلتها إيران "75 " وإسبانيا "37 ".

وسجلت الصين القارية، أين ظهر الوباء أول مرة 80,793 إصابة بينها 3169 وفاة، وتماثل منها للشفاء 62,793 حالة.. وأحصيت إصابتان و11 وفاة جديدة يومي أمس واليوم.

وأعلنت بولندا والنمسا وغويانا والجزائر وأذربيجان أول حالات وفاة مرتبطة بالفيروس على أراضيها.

كما أعلنت كوبا وغوايانا وجامايكا تسجيل أول حالات إصابة.

وسجلت في آسيا 90,773 إصابة "3253 وفاة"، وفي أوروبا 27,741 حالة "1182 وفاة"، وفي الشرق الأوسط 11,035 إصابة "440 وفاة"، وفي الولايات المتحدة وكندا 1416 إصابة "39 وفاة"، وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 207 إصابة "3 حالات وفاة"، وفي أقيانوسيا 155 إصابة "3 حالات وفاة"، وفي افريقيا 134 إصابة "3 حالات وفاة".

وأجري هذا الاحصاء بناء على معطيات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المخولة ومعلومات منظمة الصحة العالمية.