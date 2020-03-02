الأردن يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن أردني قادم من إيطاليا، موضحة أنه تم نقل المواطن المصاب إلى قسم العزل الوبائي في مستشفى الأمير حمزة.



وأوضحت الوكالة أنه تم التحفظ على مواطن أردني آخر في الحجر الصحي.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إنه في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى عشرين حالة، سيتم إغلاق المدارس ومنع التجمعات.

وفي سياق متصل، ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الأردنية أن عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد، بلغ 43 حالة.

أضاف الموقع أن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد بلغ 204 حالة.