رئيس الوزراء الأردني: الهجوم على كنيسة الكرك نتيجة الفكر التكفيري الإرهابي والتطرف الأعمى

قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الجمعة، إن الهجوم الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك هو نتيجة "الفكر التكفيري الإرهابي ونتيجة التطرف الأعمى"، مؤكدا أن الأردن لن يسمح للمجتمع بالسير في هذا المسار.

وأكد حسان أن مرتكبي الهجوم لن يفلتوا من العقاب، مشددا على أن توجيهات الملك عبدالله الثاني تقضي بتسخير جميع موارد الدولة وعمل أجهزتها لجلب المتورطين إلى العدالة وإنزال العقاب الذي يستحقونه.

وقال رئيس الوزراء، إن الأجهزة المعنية لن تتوانى عن ملاحقة المتورطين، مؤكدا أن الدولة ستتمكن من القبض عليهم

وأضاف أن الحكومة ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يمارس الفتنة أو يحاول إيجاد مدخل للتطرف إلى المجتمع الأردني.

وشدد حسان على أن الأردن، بقيادة الملك، سيبقى سدا منيعا في مواجهة الفكر التكفيري، مؤكدا أنه لا مكان لمن وصفهم بـ"الخوارج الضالين" أو لأي شخص يتعاون معهم في الأردن والمجتمع الأردني.