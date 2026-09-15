الأردن يعزي باستشهاد الرائد عبدالله شامس المنهالي والمرشح سعيد عبدالله الشامسي

أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق تعازيها ومواساتها لدولة الإمارات حكومة وشعبا باستشهاد الرائد عبدالله شامس المنهالي، والمرشح سعيد عبدالله الشامسي اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة، أمس الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن السفير فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تأكيده تضامن الأردن ووقوفه الكامل مع دولة الإمارات مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسرتَي الشهيدين.