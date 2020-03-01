عجوز في الحادية والثمانين تدهس 12 شخصاً بألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

شهدت إحدى محطات المترو في مدينة إسن بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا حادثة مأساوية، بعد أن دهست عجوز في الحادية والثمانين مجموعة من الأشخاص بسيارتها، وقال متحدث باسم الشرطة إن الحادث أدى إلى جرح اثني عشر شخصا ثلاثة منهم يصارعون الموت.

ولم يتضح حتى الآن كيف وقع الحادث، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشرطة تعتقد أنه مجرد خطأ مروري ولا ينطوي على خلفيات إرهابية.

وكان الضحايا يصعدون ويهبطون من وإلى عربات المترو في الخامسة والربع مساء أمس، عند محطة جيرفينوستشراسه عندما داهمتهم سيارة فضية اللون، ونقل أحد عشر شخصاً إلى المستشفى من بينهم المرأة العجوز والرجل الذي كان يركب إلى جوارها ورجل آخر.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الشرطة وقوات النجدة تلقتا مكالمات عديدة على الفور، وعندما وصلت قوات الهيئتين بكثافة كبيرة إلى التقاطع الذي يعج بالحركية رأوا صورة مفزعة تماما.

وأضاف المتحدث: " كثيرون كانوا ملقون على أرض الشارع"، مبينا أن كثيرا من الشهود أيضا كانوا في حالة صدمة.

وأوضح المتحدث أن العديد من المارة اهتموا بأمر المصابين قبل أن يتولى أطباء الطوارئ والمسعفون رعايتهم.



وقال متحدث باسم قوات الإطفاء والنجدة: "كان إلى جوار كل واحد من الجرحى شخص يراعيه بصورة حقيقية، وكان المنظر مثالياً، فمما يساعد المصاب أن يجد إلى جواره من يخاطبه بصورة حسنة".