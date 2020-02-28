دموع محمد بن سلمان في جنازة أمير تثير مشاعر السعوديين

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

أشعلت لقطة مؤثرة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال جنازة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، مشاعر مغردين سعوديين على موقع "تويتر".

ورصد اللقطة لمحمد بن سلمان وهو يكفكف دموعه خلال الجنازة، المصور بندر الجلعود، الذي شاركها عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة، لتحظى بتفاعل كبير بين المغردين في المملكة.

وغرد الجلعود مع الصورة: "عسانا ما نذوق حزنك يابوسلمان".

وتداول مغردون سعوديون على "تويتر" صورة محمد بن سلمان، وهو يمسح دمعه أثناء دفن الأمير الراحل طلال بن سعود بن عبد العزيز أمس الخميس، في مقبرة العود بمدينة الرياض.

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا بين السعوديين الذين تمنوا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده دوام الصحة والعافية.

وتوفي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 68 عاماً.

عسانا مانذوق حزنك يابوسلمان pic.twitter.com/FezibNjSZs — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) February 28, 2020