    الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

    الأمير الراحل في صورة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

    المصدر:
    • الرياض -واس
    التاريخ:

    اعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه غداً الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركى بن عبدالله في مدينة الرياض.

    ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء نص البيان كالتالي:

    " بيان من الديوان الملكي "
    انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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