الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

المصدر: الرياض -واس

اعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه غداً الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركى بن عبدالله في مدينة الرياض.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء نص البيان كالتالي:

" بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.