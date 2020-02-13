السجن وسحب الرخصة لقبرصي قاد سيارته بقدميه

المصدر: نيقوسيا -أ ف ب

حكم على قبرصي نشر تسجيلا مصورا يظهره وهو يقود حافلة بقدميه على طريق سريع في الجزيرة، الخميس بالسجن أربعين يوما بعدما أقر بذنبه بتهمة "القيادة المتهورة"، على ما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية.

وأقر السائق البالغ 43 عاما بأنه نشر بنفسه التسجيل المصور على وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه كان يقود من دون تأمين.

ودانت محكمة في مدينة لارنكا في جنوب شرق الجزيرة المتوسطية الرجل بتهمة ارتكاب عمل متهور عرّض من خلاله حياة الآخرين للخطر. وحكمت عليه بالسجن أربعين يوما وفق الوكالة القبرصية.

كذلك، أمر القاضي بسحب رخصة السوق خاصته لمدة تسعة أشهر.

وكان هذا القبرصي قد نشر في أكتوبر الفائت تسجيلا مصورا تقرب مدته من ثلاث دقائق يظهر فيه وهو يقود السيارة بقدميه بدل يديه على طريق سريع. وقد أصدرت الشرطة إثر هذا الفيديو تحذيرات شديدة اللهجة عبر "تويتر" إلى السائقين معلنة فتح تحقيق في الموضوع.

وكتبت الشرطة القبرصية "القيادة ليست لعبة أو مزحة. جميعنا نتحمل مسؤولية في التحلي بالحذر والاحترام عند القيادة، ليس حماية لحياتنا وحسب بل أيضا للآخرين".

وينص القانون القبرصي على ضرورة قيادة المركبات مع وضع اليدين على المقود.

وتظهر إحصائيات الاتحاد الأوروبي أن قبرص هي من بين الأسوأ في دول الاتحاد لناحية السلامة المرورية إذ بلغت نسبة وفيات الحوادث المرورية أكثر من 60 لكل مليون نسمة في 2017.