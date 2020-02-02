تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا الجديد خارج الصين

المصدر: بكين ومانيلا - رويترز

أعلنت الفلبين، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين بسبب تفشي‭‭ ‬‬فيروس كورونا الجديد، ‭‭ ‬‬في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في الصين منشأ الفيروس إلى 14 ألف حالة.



وقالت إدارة الصحة الفلبينية إن المتوفى رجل صيني يبلغ من العمر 44 عاماً من مدينة ووهان في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس، وإنه توفي بعد تدهور حالته إلى التهاب رئوي.



وهذه أول حالة وفاة من بين أكثر من 130 حالة سجلت في نحو 24 دولة ومنطقة أخرى خارج الصين.



وأفادت الأنباء بأن الرجل كانت ترافقه امرأة صينية (38 عاماً) من ووهان أيضاً، والتي أصبحت الشخص الأول والوحيد الذي تثبت التحاليل إصابته بالفيروس في الفلبين. وكان الاثنان قد وصلا إلى الفلبين عبر هونغ كونغ في 21 يناير الماضي.



ووصل عدد الوفيات جراء كورونا في الصين إلى 304 حالات، حتى أمس السبت، وفقاً لما ذكره التلفزيون الرسمي نقلاً عن لجنة الصحة الوطنية في الصين.



وكانت جميع الوفيات الجديدة في الصين، أمس، في إقليم هوبي، وكذلك معظم الإصابات بالمرض الذي تتشابه أعراضه مع الإنفلونزا.