بالفيديو.. حارس أمن يختطف طفلاً عمره عامان من سوبرماركت

المصدر: ترجمة –سمير سعيد

في مشهد مرعب اختطف حارس أمن طفلاً يبلغ من العمر عامين أثناء انشغال جدته لبضع ثوانٍ في سوبر ماركت بجنوب إفريقيا هذا الأسبوع.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة حارس أمن في سوبر ماركت ينتزع الفتى الذي لم يكشف عن اسمه من عربة تسوق بينما جدته موجودة في مركز ذا كريسنت في مدينة ديربان.

عندما أدركت الجدة أن الصبي قد رحل، هرعت إلى الخارج وواجهت الحارس الهارب وانتزعت الطفل الصغير من ذراعي الرجل قبل أن يعود للظهور في المتجر. وأبلغت الجدة إدارة كريسنت مول بالواقعة التي اتصلت بالشرطة وتعرفت على الفور على أنه حارس سوبر ماركت

وتم اتهام حارس الأمن بالاختطاف، وتقول الشرطة إن الرجل يعمل حارس أمن في سوبرماركت، وأن دوافعه "غير واضحة".