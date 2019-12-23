بالفيديو.. القصة الكاملة لحادثة "كلب المطرية" التي تصدرت التريند المصري

المصدر: متابعات – سمير سعيد

تصدر حادث الاعتداء على كلب بطريقة وحشية "جوجل تريند" في مصر، اليوم، وذلك من خلال هشتاج “#كلب_المطرية”، الذي طالب بالبحث عن الجناة وعقابهم.

وتصدر الهشتاج التريند المصري تنديداً بالاعتداء الوحشي الذي ظهر من خلال مقطع فيديو يقوم فيه مجموعة من الشباب في منطقة المطرية بالعاصمة المصرية القاهرة بالاعتداء على الكلب بأسلحة بيضاء، ما تسبب للكلب في جروح غائرة أودت بحياته.

وكان رواد مواقع التواصل، قد تداولوا فيديو يوثق لحظة قيام مجموعة من الشباب، بتمزيق جسد كلب، بالأسلحة البيضاء، بطريقة وحشية، وحاول الأهالي التدخل لتخليصه، إلا أنهم استمروا في تعذيبه مما دفعه إلى الاحتماء بـ"توك توك"، إلا أن مجموعة الشباب واصلت الاعتداء على الكلب حتى فارق الحياة.

ولم يوضح الفيديو سبب قتل الكلب بتلك الطريقة الوحشية، إلا أن أحد المتابعين قال إن الواقعة حدثت بمنطقة المطرية، بسبب قيام الكلب، بقتل ماعز ملك الجناة.

نأسف لبشاعة المنظر بس للاسف الناس دي عايشين معانا ازاي وبناعملهم علي أنهم بني ادمين ازاي !!!! #كلب_المطرية pic.twitter.com/Feq5rU9Qzk — muostafa khiry 💎 (@muostafa_Bikers) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩