تدخل لفض مشاجرة فسقط قتيلاً بطعنتين

المصدر: القاهرة - متابعات

أنهى سائق "توك توك"، حياة مواطن مصري (35 عاماً) بطعنتين نافذتين في القلب والبطن، بعد أن تدخل "الضحية" لفض مشاجرته مع سائق آخر بمنطقة عزبة النخل بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية، كان الضحية شاهد سائقين توك توك يتشاجران بسبب قيام أحدهم بقطع الطريق على المارة، فتدخل لفضها فنشبت مشادة كلامية بينه وبين أحد السائقين، وبعد مرور 3 ساعات وأثناء تواجده بالشارع سمع صوت طلقات نارية، وإذ به يلتفت لمشاهدة مطلق الأعيرة النارية ليجدهم 3 أشخاص من بينهم سائق التوك توك الذي كان يتشاجر منذ قليل.

وأثناء قيام الضحية بالتوجه إلى منزله منعا للاحتكاك معهم، غافلة أحدهم وسدد له طعنه في القلب وعندما سقط على الأرض سدد له طعنه أخرى في البطن وفر هاربا مع أصدقاءه، وعلى الفور تم نقلة بواسطة الأهالي للمستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما تم ضبط المتهمين.