رجل أعمال عربي يشتري مقتنيات لهتلر بـ600 ألف يورو ويسلمها إلى إسرائيل

المصدر: تل أبيب -د ب أ

اشترى رجل أعمال لبناني مقتنيات للزعيم النازي الراحل أدولف هتلر بقيمة 600ألف يورو في مزاد بمدينة ميونخ الألمانية، حسبما أكدت دار مزادات "هيرمان هيستوريكا" الألمانية اليوم الاثنين.

وقال رجل الأعمال عبد الله شاتيلا في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم تسليم هذه المقتنيات الآن لإسرائيل.

يُذكر أن المزاد، الذي أُقيم الأسبوع الماضي وشمل مقتنيات لقيادات نازية بارزة، قوبل بانتقادات من جانب منظمات يهودية.

وقال شاتيلا المقيم في سويسرا في تصريحاته لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه أبلغ منظمة "كيرين هايسود" الإسرائيلية قبل المزاد بأنه "يعتزم شراء أكبر عدد ممكن من مقتنيات هتلر والتبرع بها لهم".

وذكر شاتيلا أنه اشترى 10 مقتنيات، من بينها قبعة لهتلر قابلة للطي ونسخة من "كتاب كفاحي" لهتلر، وعلبة سجائر، وخطابات وآلة كاتبة، وقال: "كل هذه المقتنيات لها صلة مباشرة بهتلر".

وذكر شاتيلا أنه اعتقد في أول الأمر أنه من الأفضل حرق المقتنيات التي تعود إلى الحقبة النازية، وقال: "لكني أرى الآن أنه من المهم للغاية الاحتفاظ بها، لأنها سوف تُبقي الذاكرة حية، وستسمح للجيل الجديد أن يرى أن هتلر كان موجودا بالفعل وأنه لم يكن مجرد أسطورة".

وأكدت متحدثة باسم كيرين هايسود، وهي منظمة تجمع تبرعات من أجل إسرائيل، اليوم عزم المنظمة تسلم المقتنيات، وقالت: "سنتعامل معها بعناية شديدة، وسنقرر مع المؤسسات المعنية ما سنفعله بها".