مسافرة تفقد حقيبتها في مطار دبي.. والشرطة تحتفظ بها إلى حين عودتها

أعادت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي حقيبة مفقودة إلى مسافرة، كانت تحتوي على مبلغ مالي وهاتف متحرك وعدد من المقتنيات الشخصية والثمينة، على الرغم من مغادرتها أرض الدولة.

وأعربت المسافرة عن تقديرها البالغ لشرطة دبي، منوهة بما لمسته من أمان وأمانة وحسن تعامل.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد خبير حامد الهاشمي: «نسيت المسافرة حقيبة يدها في مطار دبي قُبيل سفرها خارج الدولة، وتتضمن هاتفها الذكي الحديث ومبلغاً مالياً، ومُقتنيات ثمينة أخرى، لتُسارع المسافرة بالتواصل مع الجهات المختصة في مطار دبي للإبلاغ عن الحقيبة، وقد بدأنا إجراءات البحث والمتابعة والتحقق من بيانات المفقودات، وبعد العثور عليها وحفظها وفق الإجراءات المتبعة، تواصلنا معها لإبلاغها بذلك».

وأضاف: «عرضنا عليها إرسالها إلى الدولة التي سافرت إليها، أو الاحتفاظ بها إلى حين عودتها لدبي».

وأكد الهاشمي أن شرطة دبي تحرص على إسعاد أفراد المجتمع، وتعزيز شعورهم بالأمن والأمان في مطارات الإمارة، وتقديم خدمات أمنية وإنسانية للمسافرين من مختلف دول العالم، بما يعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي، ويجسد قيم الأمانة والمسؤولية وسرعة الاستجابة التي تقوم عليها منظومة العمل الشرطي. وقد أعربت المسافرة عن سعادتها وامتنانها لدولة الإمارات ولشرطة دبي والعاملين فيها، عبر حسابها في منصات التواصل الاجتماعي، مُشيدة بمستوى الأمان الذي شعرت به وبأخلاق رجال الشرطة وحسن تعاملهم معها، مؤكدة أن ما حدث معها يمثل تجربة عملية تؤكد ما تتمتع به دولة الإمارات من مستويات متقدمة في الأمن والأمان والمحافظة على ممتلكات أفراد المجتمع والزوار.