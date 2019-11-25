الذئاب تهاجم منطقة سكنية وتثير الذعر في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

تسبب هجومان للذئاب، وقعا في غضون 24 ساعة، في انزعاج وذعر أهالي إحدى المناطق السكنية بألمانيا، تقع على نهر الإلبه.



وقال عمدة منطقة نويهاوس، أندرياس جيركه، إن أحد الهجومين أسفر عن تمزيق سبعة خراف من قطيع في بلدة تسيتسه، كان يرعى بالقرب من الحدود، بين ولايتي سكسونيا السفلى، ومِكلنبورغ - فوربومرن.



وذكر العمدة أن هذا الهجوم سبقه هجوم آخر في منطقة زومته المجاورة، وقال: «هذه هي أول مرة تتعرض فيها ماشية لهجوم في مكان واحد، وقد أثار هذا الكثير من المخاوف».



يذكر أن المنطقة الضيقة، التي تقع على الحدود بين الولايات الثلاث: سكسونيا السفلى، ومِكلنبورغ – فوربومرن، وبراندنبورغ، تعيش بها مجموعات عدة من الذئاب، ويطلب الأهالي المساعدة، نظراً لكثرة الهجمات.