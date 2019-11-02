أحمد فلوكس يُعلق على حملات السخرية بردٍ غير متوقع

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

علّق الفنان المصري أحمد فلوكس، على المنشورات التي تسخر منه على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى أنه تقمّص دور الشهيد الذي أداه في فيلم "الممر" بعد تحقيق الفيلم نجاحاً كبيراً، وقال في تصريحات لإحدى الصحف المصرية، إنه لم يتأثر من حالة الهجوم عليه.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن أحمد فلوكس قوله، إنه أصيب بنوبة ضحك بسبب بعض الكوميكسات الساخرة من دوره، مشيرا إلى أن كوميك بعنوان "شارع الشهيد.. نادية الجندي سابقاً" أهلكه من الضحك.

أضاف: "هناك كوميكس آخر يجمعني بالسيدة جيهان السادات وهي تقود سيارتها، حيث أحدثها قائلاً: احكي ليهم أنا كان دوري إيه في الحرب، وأثار ضحكي أيضاً".

يشار إلى أن فيلم الممر يتناول البطولات المصرية خلال حرب الاستنزاف بعد عام 1967، وهو من إخراج شريف عرفة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسنى، بالإضافة إلى نجوم الشرف شريف منير وهند صبري وغيرهم من النجوم، وتخطت ميزانيته 100 مليون جنيه مصري، وحقق نجاحاً كبيراً خاصة بعد عرضه على مختلف القنوات المصرية.