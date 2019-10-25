بالصور.. "ناسا" تحذر من إعصار يضرب مصر.. والقاهرة تنفي

المصدر: متابعات "الإمارات اليوم"

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريراً عن أحوال الطقس في شرق المتوسط، حيث نقلت عن إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ظهور صور بها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن صور "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.

وتابعت: "من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح غداً السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي".

في المقابل، نفي المراقب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سامح مصطفى، ما تداولته الصحف وبعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود إعصار فوق سواحل البحر المتوسط وشمال الدلتا بعمق ١٠٠ كيلو متر.

وقال مصطفى في تصريحات صحفية: لا يمكن حدوث ظاهرة الأعاصير في مصر كما يدعى البعض فشروط تكونها وحدوثها في مصر غير موجودة.

وأشار مصطفى، إلى أن بيان هيئة الأرصاد تحدث عن منخفض جوي بخصائص شبه مدارية مصحوبا بسحب رعدية كثيفة شرق البحر المتوسط وسواحل مصر الشمالية.

يأتي ذلك في وقت ناشد مجلس الوزراء المصري المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إنه "يناشد المواطنين بالتزام المنازل اليوم الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة لإزالة المياه المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة الجمعة".

وتابع: "تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى السبت".