طقس الإمارات ليوم غد.. غائم جزئياً مع سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة على فترات تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س.

والموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:22، والمد الثاني 03:15، والجزرالأول عند الساعة 20:38، والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، يضطرب أحياناً صباح الخميس الباكر، ويحدث المد الأول عند الساعه 09:38، والمد الثاني 23:35، والجزر الأول عند الساعة 16:25، والجزر الثاني عند الساعة 05:20

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 26 80 30

دبي 31 25 80 30

الشارقة 31 25 80 30

عجمان 32 24 80 30

أم القيوين 32 23 80 30

رأس الخيمة 33 23 75 25

الفجيرة 35 27 65 35

العين 33 26 75 15

ليوا 33 23 80 20

الرويس 31 27 80 35

السلع 29 26 80 35

دلما 30 28 80 45

طنب الكبرى/ الصغرى 29 26 80 40

أبو موسى 29 27 80 40