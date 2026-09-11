«الأرصاد»: تأثير «النينيو» المباشر في المحيط الهادئ وتوقعات بارتفاع معدلات الأمطار بالدولة

قال المركز الوطني للأرصاد إن "النينيو" ظاهرة مناخية طبيعية يتركز تأثيرها المباشر في المحيط الهادئ، بينما يظل تأثيرها غير مباشر على الدولة، "إذ تتأثر بعض مناطق العالم بالجفاف، بينما تشهد مناطق أخرى أمطاراً فوق المعدل، وتعد الدولة من المناطق المتوقع أن ترتفع فيها معدلات الأمطار".

وطمأن المركز، في بيان، الجميع بأن الأوضاع الجوية مستقرة وتحت المتابعة الدقيقة، وأكد أنه يتابع أنماط الطقس الإقليمية والعالمية والأوضاع الجوية على مدار الساعة، وأن أي حالة جوية مؤثرة سيعلن عنها مسبقاً عبر قنواته الرسمية، مع إصدار التقارير والتحذيرات اللازمة قبل وقت كاف. كما يهيب المركز بالجمهور ووسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم تداول الشائعات أو إعادة نشرها، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية.

وقال المركز إنه رغم قوة ظاهرة النينيو هذا العام، فإنها تعتبر مؤشراً على هطول أمطار الخير، وقد تصاحبها أحياناً أمطار غزيرة متى توفرت الظروف الجوية المناسبة على الدولة.