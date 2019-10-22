بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.. ومصر ترحب

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت السفارة البريطانية بمصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية "لم تعد تنصح بعدم السفر إلى منتجع شرم الشيخ في مصر".



وقال السفير البريطاني، جيفري أدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر، وسنعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، ترحيبها بقرار الحكومة البريطانية، استئناف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، متمنية زيادة حركة السياحة البريطانية الوافدة إلى مصر عبر كل المطارات المصرية.