بالفيديو.. ماذا قال السيسي عن فيلم الممر ودور المجند الصعيدي؟

المصدر: متابعات - شريف مهدي

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشكر لأبطال "فيلم الممر"، اليوم الأحد، خلال حضورهم ندوة تثقيفية للقوات المسلحة المصرية، وقال: "الفيلم كان رسالة جميلة جدا للمصريين، وآداء كل من شارك كان يعكس روحا مصرية تتكلم، حتى لو كان باسم غير المصريين".

وتابع: "فيلم الممر زي ما حضراتكم قلتم، وأنا معاكم، أدائكم الذي عكستم به كل شرائح المجتمع المصري وروح مصر في الوقت ده (توقيت حرب الاستنزاف)، وصلتوها لينا وللشباب اللي ما شفش ده ولا عاشه، كل المجموعة الحقيقة الأداء كان أكثر من رائع، وبالمناسبة أتصور أن يقوم المخرجين والمنتجين بتكرار التجربة".

واستكمل السيسي: "شفتم حالة الالتفاف مش حول الجيش والشعب بس، وإنما الالتفاف حول الدولة المصرية، محتاجين في ظل اللي بنشوفه والتحديات في المنطقة ومحاولة سلب عقول وآمال شعوبنا، أن يكون هناك كل 6 أشهر على الأقل، فيلم مثل فيلم الممر يفكر الناس ويساعدها تطمئن أن الشعب صلب".

أضاف السيسي موجهاً حديثه لأبطال فيلم الممر: "اللي إنتم أظهرتوه في الفيلم وضح كده، ودور المجند الصعيدي في الفيلم كان رمز لشجاعة المصري الذي لا يتخاذل أمام أي تحدي، الرسالة جميلة وأنا أشكركم باسمي وباسم كل المصريين، وإن شاء الله يكون هناك فيلم ثاني وثالث يقوم بيه زمايلكم من الفنانين والمخرجين والمنتجين، نحتاج كثيرا من هذه الأفلام مستقبلا".