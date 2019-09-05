مصر تبدأ برنامج استبدال «التوك توك» بـ«الميني فان»

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «الميني فان» تعمل بالغاز الطبيعي، علي أن تتبني وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.



وأكد مدبولي في اجتماع حضره وزير المالية محمد معيط، ومسؤولي الجهات المعنية، أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وأعلن وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيراً إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقاً، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.



وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، بأن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريباً مع مصنعي «التوك توك»، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات «الميني فان» على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات «التوك توك»، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.