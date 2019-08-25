بالصور.. زوجات زعماء مجموعة السبع في شوارع إسبيليت

المصدر: بياريتس (فرنسا) - رويترز

زارت زوجات زعماء دول مجموعة السبع، إضافة لسيدتي أستراليا وتشيلي الأوليين، قرية صغيرة في الجزء الفرنسي من إقليم الباسك اليوم الأحد.

وقادت سيدة فرنسا الأولى بريغيت ماكرون نظيراتها في شوارع إسبيليت، التي تشتهر بإنتاج الفلفل.

وتقدمت بريغيت ماكرون الطريق عبر شوارع القرية بصحبة سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب وزوجة رئيس الوزراء الياباني آكي آبي وزوجة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك مالغورزاتا توسك والسيدة الأولى في تشيلي سيسيليا موريل والأسترالية جيني موريسون.

وذكرت صحيفة لا ديبيشيه المحلية أن السيدات الأُول شاهدن عرضا للعبة باسك بيلوتا، وزرن متاجر وتذوقن مشروب السانغريا محلي الصنع.