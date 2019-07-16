بالفيديو.. كلب ينتظر صاحبه في مكان وفاته منذ 18 شهراً

المصدر: متابعة "الإمارات اليوم"

لفت كلب انتباه السكان المحيطين بأحد المناطق اليونانية، بسبب وفائها، حيث يصر على انتظار صاحبه في نفس مكان وفاته قبل 18 شهراً، على أمل أن يعود، فقام السكان ببناء مقر صغير للكلب في موقع انتظاره الذي يرفض مغادرته حتى يأتي صاحبه.

وقال موقع "lad bible" "، نقلاً عن موقع Nafpaktianews اليوناني، أن صاحب الكلب كان رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً، يدعى هاريس، وتوفي في 9 نوفمبر 2017، بعدما اصطدم بخلاط أسمنت، ومن وقتها وهو مقيم عند موقع الحادث الذي يبعد عن منزل مالكه 7 أميال ونصف.

حاول العديد من السكان المحليين تبني الكلب، ولكن يبدو أنه لا يريد هذا ويرفض الانتقال من الموقع، حتى عندما يكون الجو حارًا بشكل لا يطاق، لا يذهب إلى أي موقع به ظل يحتمي به، بل يظل في مكانه.

لذلك، قرر السكان إنشاء منزل مؤقت للكلب، وتركوا معه بطانية لزوم التدفئة، إلى جانب مده بالطعام والماء على فترات منتظمة.

وأطلق السكان المحليون اسم "هاتشيكو اليوناني" على الكلب، إشارة إلى الكلب الياباني الذي ظل ينتظر صاحبه هيديسابورو أوينو، في محطة شيبويا في طوكيو كل يوم، حتى بعد وفاته بـ 10 أعوام.

وختم الموقع قائلاً "نحن لا نستحق هذه الكلاب. بالفعل لا نستحقها".