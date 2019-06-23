بالصور.. سميرة سعيد تُشعل مدرجات استاد السلام

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

أشعلت الفنانة المغربية سميرة سعيد، الأجواء داخل مدرجات استاد السلام، قبل انطلاق مباراة المنتخب المغربي مع نظيره الناميبي، اليوم الأحد في افتتاح مباريات الدور الأول للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر، والتي انتهت بفوز المنتخب المغربي 1 / صفر على نظيره الناميبي.

وحرصت الفنانة سميرة سعيد على مؤازرة منتخب بلادها حيث تواجدت في المدرجات وسارعت الجماهير إلى تحيتها، وردت الفنانة المغربية التحية وسط هتافات كبيرة لها قبل انطلاق المباراة.

وحرص مسؤولو ملعب السلام على تشغيل أغاني الفنانة المغربية في السماعات الخارجية، ومعها بعض الأغاني للمطرب الجزائري الشاب خالد، وكذلك المصري عمرو دياب.

وتفاعلت الجماهير التي حرصت على حضور المباراة من المدرجات، بشكل كبير مع الأغاني وصوت المطربة المغربية الذي انطلق عبر السماعات الداخلية للملعب.

كما شهدت المباراة تواجد محمد التيمومي ونور الدين نايبت وعزيز بودربالة، أساطير الكرة المغربية، لدعم المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) في اللقاء.

وسبق أن أحيت الفنانة سميرة سعيد حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية عام 2006 التي نظمتها مصر، بينما قام الفنان المصري حكيم بإحياء حفل النسخة الحالية.