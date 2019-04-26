«قائمة سوداء» لنجوم ومشاهير بإيطاليا .. والسبب «البقشيش»

المصدر: روما - د ب أ

فضح عمال توصيل طلبات إيطاليون بخل عدد من أشهر لاعبي كرة القدم ومغني الراب والمؤثرين في عالم الموضة والحفلات الموسيقية.

وكان ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان وليوناردو بونوتشي مدافع إيه سي ميلان وكيارا فيراجني مدون الموضة المليونير من بين 25 شخصية مدرجة على القائمة السوداء لعمال توصيل الطلبات.

تم نشر القائمة يوم الخميس على صفحة ديليفرانس ميلانو في فيس بوك، حيث تطلق المجموعة على نفسها بأنها «جمعية تعاونية سياسية» للعاملين في توصيل الطلبات بمدينة ميلانو، ونشرتها وسائل الإعلام الإيطالية الكبرى الجمعة.

وكتبت المجموعة: «هذه قائمتنا السوداء، وهي قائمة تضم جميع النجوم وكبار الشخصيات الذين يطلبون بانتظام (الطعام) من خلال التطبيقات الإلكترونية، ولا يقدمون بقشيشا لمن يقومون بتوصيل الطلبات، حتى عندما تهطل الأمطار!».

وتعهدت المجموعة بتحديث القائمة بانتظام، في حين طالبت بحقوق نقابية، وأجر عادل وتوفير تأمين اجتماعي كاف لأعضائها.