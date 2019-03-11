العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

المصدر: نيروبي - وكالات

قال التلفزيون الإثيوبي اليوم الاثنين، إن المحققين عثروا على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت، أمس الأحد، في موقع الحادث.

وتحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها، أمس الأحد، في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.

وفي جاكرتا، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لسلامة النقل الإندونيسي، اندريانتونو: إن بلاده تدرس تقديم المساعدة للسلطات الإثيوبية في التحقيقات المتعلقة بالطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت، وأضاف "لقد عرضنا على وزارة لنقل تقديم المساعدة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد ونحن مازالنا نناقش الأمر".

ويعد الحادث الذي وقع أمس ثاني حادث لطائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 خلال أربعة أشهر، وذلك عقب تحطم طائرة تابعة لشركة ليون إير الإندونيسية منخفضة التكاليف في بحر جاوة بعد فترة قصيرة من إقلاعها في 29 اكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

وكانت اللجنة الوطنية لسلامة النقل قد توصلت لدليل على وجود عيوب فنية في الطائرة في تقريرها المبدئي.