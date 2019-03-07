السجن مدى الحياة لرجل قتل زملاءه بـ "سندوتشات مسممة"

المصدر: برلين -د ب أ

قضت محكمة ألمانية، اليوم، بالسجن مدى الحياة بحق رجل أدين بتهمة الشروع في قتل زملاء العمل بـ "سندوتشات مسممة".

وأمرت المحكمة المحلية بمدينة بيلفلد، غربي ألمانيا، أيضا بوضع الرجل الذي يبلغ من العمر 57 عاماً، والمنحدر من منطقة أوستفيستفالن، قيد الاحتجاز التحفظي، حيث توقع القضاة منه ميلا لارتكاب جرائم عنف أخرى.

وكان الادعاء العام والشرطة في غرب ألمانيا أعلنا منتصف العام الماضي أنهما يجريان تحقيقات بأثر رجعي في 21 حالة وفاة منذ عام 2000، وذكرا أن الأمر يتعلق بموظفي شركة تقع بمدينة "شلوس هولته-شتوكنبروك" توفوا قبل التقاعد.

وأشار الادعاء والشرطة إلى أن هؤلاء الأشخاص توفوا غالباً وبشكل لافت للنظر إثر الإصابة بأزمات قلبية وأمراض سرطانية.

ويقبع الموظف بالشركة قيد الحبس الاحتياطي منذ شهر مايو 2018 على خلفية الاشتباه في محاولة قتل زملائه باستخدام مسحوق سام وضعه في سندوتشات يتم تقديمها لهم بالشركة خلال فترة الاستراحة.

وتم إثبات الجريمة بحق المشتبه به من خلال تسجيلات فيديو، بعدما أثار مسحوق في داخل الخبز شكوك زميل آخر بالشركة.

وبحسب بيان سابق من الادعاء والشرطة، عثر المحققون في شقة الموظف على مسحوق يمكن من خلاله صناعة مواد سامة، بينها الزئبق والرصاص والكادميوم.