سرقوا هاتفك؟ خطوات عاجلة لتحديد موقعه وحذف بياناتك

قد يتعرض المستخدم لسرقة هاتفه الذكي العامل بنظام التشغيل أندرويد فجأة من الطاولة أو الحقيبة. وفي هذه الحالة يتعين على المستخدم التصرف بسرعة لحماية بياناته الشخصية.

ومن خلال الاعتماد على الإعدادات الصحيحة يمكن للمستخدم تحديد موقع هاتفه الذكي المفقود أو المسروق، أو حتى حذف البيانات عن طريق الخطوات التالية:

فتح تطبيق "العثور على جهازي" على جهاز أندرويد آخر سواء كان هاتفا ذكيا أو حاسوبا لوحيا.

يمكن القيام بذلك أيضا عن طريق متصفح الإنترنت عبر العنوان (google.com/android/find).

تسجيل الدخول بواسطة بيانات حساب "جوجل".

تحديد الجهاز المطلوب من القائمة المعروضة، وسيظهر موقعه إذا كان معروفا.

في حالة سرقة الهاتف الذكي أو فقدانه فإنه يمكن قفل الجهاز بواسطة وظيفة "التعيين كجهاز مفقود".

في الخطوة التالية يمكن عرض إشعار على الجهاز، لعل من يعثر عليه يتواصل مع المستخدم.

إذا تعذر العثور على الهاتف الذكي أو سرقته، فإنه يمكن حذف البيانات المخزنة عليه عن بُعد، ويمكن القيام بذلك إذا كان الهاتف الذكي قيد التشغيل ومتصلا بشبكة الإنترنت عبر بيانات الجوال أو شبكة الواي فاي.

يجب تقديم بلاغ لدى جهات الشرطة المختصة بسرقة الهاتف الذكي.



خطوات تحضيرية

ولاستخدام جميع هذه الوظائف في حالة سرقة الهاتف الذكي أو فقدانه فإنه يلزم القيام ببعض الخطوات التحضرية، مثلا يجب أن يكون الهاتف الذكي متصلا بحساب "جوجل" وأن يكون جزءا من شبكة "العثور على جهازي"، ويجب القيام بالخطوات المهمة التالية:

تسجيل الدخول بواسطة حساب "جوجل"، كما هو الحال مع معظم الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد.

التحقق من الإعدادات للتأكد من تفعيل خدمات الموقع.

التحقق من أن الهاتف الذكي مدرج بالفعل ضمن شبكة "العثور على جهازي".

إذا لم يكن الأمر كذلك أو رغب المستخدم في التعرف على هذه الشبكة، فيمكنه تثبيت تطبيق "العثور على جهازي" من متجر جوجل بلاي وإكمال الإعدادات.

إجراءات إضافية

هناك بعض الإجراءات الإضافية لتأمين هاتف أندرويد ضمن السرقة أو الوصول غير المصرح به:

تأمين قفل الشاشة بواسطة كود قوي يتكون من ست علامات على الأقل، وأن يجمع الكود بين الحروف والأرقام.

تفعيل خاصية التعرف على الوجه أو مستشعر بصمة الإصبع.

تذكر كلمة مرور حساب جوجل؛ لأنها ستكون ضرورية لقفل الجهاز بواسطة وظيفة "العثور على جهازي"، وربما لفتح قفل الهاتف الذكي المسروق.

تدوين رقم الجهاز IMEI الخاص بالهاتف الذكي في مكان آمن؛ لأن المستخدم سيحتاج إليه عند تقديم بلاغ لدى جهات الشرطة المختصة.

يمكن العثور على رقم IMEI في معظم أجهزة أندرويد في الإعدادات تحت مسميات مختلفة مثل "حول الهاتف" أو "تفاصيل الجهاز".

وبعد إتمام كل هذه الإجراءات وتقديم بلاغ لدى جهات الشرطة المختصة، يجب في الخطوة الأخيرة تعطيل وصول الهاتف الذكي المسروق أو المفقود إلى جميع الجلسات النشطة في الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطبيقات المراسلة وحسابات جوجل والخدمات المشابهة.