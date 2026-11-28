سيول - أ ف ب

قال جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إنه يرصد ”تطورات مختلفة“ بشأن احتمال قيام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة إلى الصين، في أعقاب ورود تقارير عن مثل هذه الزيارة.

ونقلت قناة ”كيه بي اس“ الكورية الجنوبية، عن مصدر دبلوماسي لم تذكر اسمه، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال قمتهما في وقت سابق من هذا الشهر أن كيم قد يزور الصين.

وأضافت نقلاً عن مصدر حكومي لم تكشف هويته أن أوامر طارئة صدرت في داندونغ تعكس الترتيبات التي أجريت خلال زيارة كيم في أكتوبر.

وقال المكتب الرئاسي في سيول إن شي لم يذكر ما أورده تقرير شبكة ”كيه بي اس“، مضيفاً أن الإدارة ”تراقب عن كثب تطورات العلاقات بين كوريا الشمالية والصين“.