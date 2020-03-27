أميركا تتجاوز الصين بعدد إصابات فيروس #كورونا

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

حلّت الولايات المتحدة الإميركية “الجمعة” في المركز الأول عالمياً بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، متخطية بذلك الصين، بؤرة تفشي الفيروس.

وبلغ مجموع الحالات المسجلة في الولايات المتحدة 82 ألف و612 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات ألف و184 حالة وألف و864 حالة شفاء، بحسب موقع statistics of corona المتخصص برصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

ويتوقع أن تتخطى الولايات المتحدة حاجز الـ100 ألف إصابة في حال استمرت بتسجيل عدد مماثل للإصابات.

وبحسب ما ذكره الموقع، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم حول العالم 528 ألفا و269 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 23 ألفاً و944 حالة.

وفي ذات السياق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب اليوم أن مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك، وبعدها ستنتقل إلى فيرجينيا.